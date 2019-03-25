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Apple представила сервис платной подписки на игры

Новости » Телеком & IT    25.03.2019 - 21:14
Apple представила сервис платной подписки на игры
Иллюстративное фото (apple.com)

Американская компания представила сервис платной подписки на игры Arcade

На презентации Apple представили сервис распространения игр Arcade, который работает по платной подписке. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что подписка на платформу позволит пользователям получить доступ к сотням компьютерных и мобильных игр. Доступ к сервису будет осуществлен через магазин приложений Apple - App Store.

Сервис будет доступен этой осенью более чем в 150 странах мира. Стоимость подписки на данный момент не определена.

 

Фото (скрин youtube.com/Apple)

Напомним, Apple представила платежный сервис Apple Card. Сервис включает в себя виртуальную карту Apple. Он будет предоставлять пользователю статистику по расходам в реальном времени, а также разделяет траты по категориям. За каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кэшбек в размере 3% от расходов за день.

Чтобы получить Apple Card, пользователи должны зарегистрироваться на своем телефоне в приложении Apple Wallet и получить цифровую карту, которую они смогут использовать через Apple Pay.

Ранее РБК-Украина сообщало, что корпорация Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.

 

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