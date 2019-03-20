Apple представила нові AirPods

Фото: AirPods (apple.com)

Компанія представила нове покоління бездротових навушників

Корпорація Apple представила друге покоління бездротових навушників AirPods. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Новий чіп Apple H1, спеціально розроблений для навушників, забезпечує високу продуктивність, прискорене з'єднання, а також збільшує час роботи в режимі розмови.

Крім цього, нові AirPods вперше підтримують функцію голосового управління "Привіт, Siri". У першому поколінні навушників Siri можна було викликати подвійним торканням.

Фото: AirPods (apple.com)

Навушники будуть доступні у двох видах - зі стандартним чохлом для зарядки, а також з новим чохлом з режимом безпровідної зарядки. Заряду в них вистачить, щоб продовжити роботу AirPods більш ніж на 24 години. Бездротовий зарядний чохол можна буде придбати окремо.

З сьогоднішнього дня нові AirPods можна купити на офіційному сайті компанії, а також у додатку Apple Store.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що корпорація Apple представила нову модель настільного комп'ютера iMac.

Нагадаємо, раніше компанія Apple представила нові Air iPad і iPad mini, які підтримують стилус Apple Pencil першого покоління.