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Apple представила нову iOS

Новини » Hi-tech     22.06.2020 - 22:15
Apple представила нову iOS
Фото: Apple (flickr.com/jeepersmedia)

У новій iOs 14 з'явилися віджети і функція "картинка в картинці"

Американська компанія Apple представила черговий версії операційної системи для iPhone iOS 14. У ній з'явилися віджети і функція "картинка в картинці".

Про це повідомили представники компанії під час конференції для розробників WWDC 2020.

Так, нова операційна система отримала оновлені віджети, які тепер можна розмістити прямо на робочому столі смартфона. Віджети можна налаштувати і вибрати конкретне місце їх розташування.

Крім того, в компанії анонсували функцію App Library, в рамках якої програми автоматично організовуються у відповідність з розділами.

В iOS 14 з'явилася підтримка режиму "картинка в картинці", в якому користувачі зможуть переглядати відео та паралельно користуватися іншими додатками.

Apple представила нову iOS

Також була анонсована ще одна розробка у вигляді вбудованого перекладача з підтримкою голосового перекладу, серед підтримуваних мов буде і російська.

Крім того, розробники переробили анімацію віджетів. Тепер вхідні дзвінки буде показуватися у спливаючому вікні, а не розгортатися на весь екран, як в попередніх версіях операційної системи.

При цьому в Apple уточнили, що дана функція поширюється і на дзвінки телефоном, і на виклики з FaceTime, Skype і інші сервіси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple переносить презентацію нових смартфонів iPhone.

Крім того, раніше Apple представила оновлений MacBook Pro 13.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України AppleiOS
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