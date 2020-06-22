ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Apple представила новую iOS

Новости » Hi-tech     22.06.2020 - 22:15
Apple представила новую iOS
Фото: Apple (flickr.com/jeepersmedia)

В новой iOs 14 появились виджеты и функция "картинка в картинке"

Американская компания Apple представила очередной версии операционной системы для iPhone - iOS 14. В ней появились виджеты и функция "картинка в картинке".

Об этом сообщили представители компании во время конференции для разработчиков WWDC 2020.

Так, новая операционная система получила обновленные виджеты, которые теперь можно разместить прямо на рабочем столе смартфона. Виджеты можно настроить и выбрать конкретное место их расположения.

Кроме того, в компании анонсировали функцию App Library, в рамках которой приложения автоматически организуются в соответствие с разделами.

В iOS 14 появилась поддержка режима "картинка в картинке", в котором пользователи смогут просматривать видео и параллельно пользоваться другими приложениями.

Apple представила новую iOS

Также была анонсирована еще одна разработка в виде встроенного переводчика с поддержкой голосового перевода, среди поддерживаемых языков будет и русский.

Кроме того, разработчики переделали анимацию виджетов. Теперь входящие звонки будет отображаться во всплывающем окне, а не разворачиваться на весь экран, как в предыдущих версиях операционной системы.

При этом в Apple уточнили, что данная функция распространяется и на звонки по телефону, и на вызовы из FaceTime, Skype и другие сервисы.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple переносит презентацию новых смартфонов iPhone.

Кроме того, ранее Apple представила обновленный MacBook Pro 13.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины AppleiOS
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь