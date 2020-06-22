Apple представила новую iOS

Фото: Apple (flickr.com/jeepersmedia)

В новой iOs 14 появились виджеты и функция "картинка в картинке"

Американская компания Apple представила очередной версии операционной системы для iPhone - iOS 14. В ней появились виджеты и функция "картинка в картинке".

Об этом сообщили представители компании во время конференции для разработчиков WWDC 2020.

Так, новая операционная система получила обновленные виджеты, которые теперь можно разместить прямо на рабочем столе смартфона. Виджеты можно настроить и выбрать конкретное место их расположения.

Кроме того, в компании анонсировали функцию App Library, в рамках которой приложения автоматически организуются в соответствие с разделами.

В iOS 14 появилась поддержка режима "картинка в картинке", в котором пользователи смогут просматривать видео и параллельно пользоваться другими приложениями.

Также была анонсирована еще одна разработка в виде встроенного переводчика с поддержкой голосового перевода, среди поддерживаемых языков будет и русский.

Кроме того, разработчики переделали анимацию виджетов. Теперь входящие звонки будет отображаться во всплывающем окне, а не разворачиваться на весь экран, как в предыдущих версиях операционной системы.

При этом в Apple уточнили, что данная функция распространяется и на звонки по телефону, и на вызовы из FaceTime, Skype и другие сервисы.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple переносит презентацию новых смартфонов iPhone.

Кроме того, ранее Apple представила обновленный MacBook Pro 13.

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Автор: РБК-Украина