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Apple планує запустити сервіс оренди своїх пристроїв: Bloomberg дізналося деталі

Фото: Apple планує запустити сервіс оренди власних пристроїв (letsdodigital.org)
Автор: Іван Носальський

Компанія Apple на найближчій презентації своїх нових пристроїв планує анонсувати сервіс підписки на iPhone, iPad та інші гаджети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, оренда пристроїв Apple буде прив'язана до підписки Apple One. Таким чином користувачі отримають не тільки новий смартфон, але також доступ до Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade і ряду інших сервісів.

При цьому вартість оренди не буде прив'язана до ціни пристрою. Люди, які оформили підписку, зможуть щороку отримувати новий iPhone, віддаючи Старий назад в Apple.

Варто зауважити, що поки невідомо, в яких країнах буде доступна нова можливість оренди техніки Apple.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 вересня американська компанія Apple покаже нову лінійку iPhone 14. Крім смартфонів, будуть представлені й інші гаджети.

При цьому вартість стандартної версії нового iPhone буде стартувати від 799 і варіюватися в залежності від обсягу пам'яті.

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