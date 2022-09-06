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Apple планирует запустить сервис аренды своих устройств: Bloomberg узнало детали

Фото: Apple планирует запустить сервис аренды своих устройств (letsdodigital.org)
Автор: Иван Носальский

Компания Apple на ближайшей презентации своих новых устройств планирует анонсировать сервис подписки на iPhone, iPad и другие гаджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, аренда устройств Apple будет привязана к подписке Apple One. Таким образом пользователи получат не только новый смартфон, но также доступ к Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и ряду других сервисов.

При этом стоимость аренды не будет привязана к цене устройства. Люди, оформившие подписку, смогут каждый год получать новый iPhone, отдавая старый обратно в Apple.

Стоит заметить, что пока неизвестно, в каких странах будет доступна новая возможность аренды техники Apple.

Напомним, ранее стало известно, что 7 сентября американская компания Apple покажет новую линейку iPhone 14. Кроме смартфонов, будут представлены и другие гаджеты.

При этом стоимость стандартной версии нового iPhone будет стартовать от 799 и варьироваться в зависимости от объема памяти.

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