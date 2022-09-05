Презентація iPhone 14: де і коли дивитися

Вже за два дні, 7 вересня 2022 року, американська компанія Apple покаже нову лінійку iPhone 14. Крім смартфонів, будуть представлені й інші гаджети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії .

Де і коли дивитися

На офіційному сайті повідомляється, що захід пройде вже цієї середи в театрі Стіва Джобса в кампусі Apple Park і розпочнеться о 20:00 (за київським часом).

Пряма трансляція буде доступна на сайті, в додатку Apple TV, а також на каналі в YouTube.

Що покажуть на презентації

iPhone 14

Цього року Apple оновить лінійку смартфонів моделями iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Старші версії отримають нові процесори A16 Bionic, а також екран з вирізом у формі "капсули", а не звичного "чубчика".

Фото: iPhone 14 Pro отримає інший дизайн (letsgodigital.org)

Смартфони будуть оснащені поліпшеними камерами, а ціни стартуватимуть від 799 доларів.

Apple Watch

На вересневій презентації можуть показати відразу три новинки Apple Watch. Модель Series 8 отримає більш потужний процесор і збільшений дисплей. Apple Watch SE прийдуть на зміну бюджетним Series 3, а версія Pro з ударостійким екраном позиціонується як пристрій для любителів екстремального спорту.

Фото: Apple Watch отримають збільшений дисплей (macrumors.com)

AirPods Pro 2

Бездротові навушники AirPods Pro 2 отримають новий дизайн і підтримку кодека Apple Lossless Audio Codec (ALAC) для відтворення звуку більш високої якості. Крім того, в кейс вбудують невеликий динамік, який спростить пошук AirPods через додаток "Локатор".

Операційні системм

Очікується, що 7 вересня стане відома дата релізу операційних систем iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 і tvOS 16.

У iOS16 для iPhone буде можливість кастомізації екрану блокування і додавання віджетів. А в додатку iMessage можна буде редагувати та видаляти відправлені повідомлення.