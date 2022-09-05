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Apple цього тижня покаже новий смартфон: що відомо про iPhone 14

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Купертіно, Понеділок 05 вересня 2022 16:30
Apple цього тижня покаже новий смартфон: що відомо про iPhone 14 Фото: iPhone 14 Pro позбавиться від "чубчика" (letsgodigital.org)
Автор: Юлія Бойко

Цього тижня, 7 вересня, американський техногігант Apple проведе захід для журналістів під назвою Far Out. Як очікується, на ньому представлять новий iPhone.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про iPhone 14 за два дні до презентації.

Дизайн

За даними інсайдерів і профільних ЗМІ, цього року відмовилися від оновлення лінійки mini. Проте будуть представлені чотири моделі з діагоналлю екрану 6,1 і 6,7 дюйма:

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max

Основна зовнішня відмінність від торішніх iPhone буде на передній панелі, але лише в старших версіях. Вперше з 2017 року версія Pro позбудеться вже звичного "чубчика" на користь вирізу під камеру у формі "капсули". Не виключено, що таке ж рішення отримає і версія Pro Max.

На задній панелі буде збільшений блок камер, сенсори будуть випирати ще сильніше. Молодші моделі отримають глянсову поверхню, а старші - матову.

iPhone 14 і 14 Max будуть представлені в чорному, білому, синьому, червоному і фіолетовому кольорах, а 14 Pro і Pro Max - в графітовому, золотому, сріблястому і фіолетовому.

Apple цього тижня покаже новий смартфон: що відомо про iPhone 14

Фото: Pro-версії отримають нові цікаві кольори (letsgodigital.org)

Екран

Базові iPhone отримають класичні дисплеї з OLED-матрицею і частотою оновлення 60 Гц. У 14 Pro і 14 Pro Max будуть екрани з динамічною частотою оновлення до 120 Гц.

Крім того, Pro-версії випустять з функцією Always On Display, яка вже давно реалізується на Android-смартфонах середнього і високого цінового сегмента. Завдяки їй на вимкненому екрані може відображатися час, дата і повідомлення з мінімальним споживанням енергії.

Камера

Інсайдери відзначають, що камери стануть однією з найбільш помітних "фішок" нових iPhone. Зокрема, Pro і Pro Max вперше серед смартфонів Apple отримають основний модуль з роздільною здатністю 48 мегапікселів. Площа сенсора збільшиться на 57% в порівнянні з актуальним поколінням.

Apple цього тижня покаже новий смартфон: що відомо про iPhone 14

Фото: нові iPhone отримають поліпшені камери (iPhone)

Що стосується відеоможливостей, то Pro-шки підтримуватимуть запис у форматі 8K замість 4k.

Фронтальна камера також отримає апгрейд -н а всіх моделях очікується сенсор з більш широкою діафрагмою f/1,9 і автофокусуванням для ще більш якісних селфі.

Процесор і продуктивність

За деякими даними, нове покоління процесорів A16 отримають лише iPhone 14 Pro і 14 Pro Max, в той час як молодші версії - торішній A15, але трохи розігнаний. Як зазвичай заявляє сама Apple, кожне покоління процесорів на 30-40% продуктивніше.

Всі нові смартфони будуть оснащені 6 ГБ оперативної пам'яті. Однак старші версії обзаведуться більш швидкими чіпами.

Інсайдери не виключають, що серйозне оновлення може бути і щодо внутрішніх накопичувачів. Оскільки топовий актуальний iPhone 13 має 1 ТБ пам'яті, то новий може отримати модифікацію на 2 ТБ.

Ціна

Ймовірно, ціни на iPhone 14 стартуватимуть з 799 доларів (29 200 гривень за курсом НБУ) і залежатимуть від обсягу пам'яті. Інші версії отримають наступний прайс:

  • iPhone 14 Max - від 899 доларів (32 800 гривень за курсом НБУ)
  • iPhone 14 Pro - від 1099 доларів (40 100 гривень за курсом НБУ)
  • iPhone 14 Max Pro - від 1199 доларів (43 800 гривень за курсом НБУ)

Відзначимо, суми в гривнях є лише орієнтовними, оскільки з націнкою в українському роздробі вони зазвичай ще вищі. Офіційні ціни, швидше за все, з'являться в день презентації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що iPhone 14 може отримати підтримку більш швидкісної зарядки на 30 Ватт. Актуальні моделі заряджаються на 50% за 30 хвилин, нова функція в теорії дозволить робити це швидше.

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