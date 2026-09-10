Apple повысила цены на iPhone 17 и iPhone Air: сколько стоят старые модели

Почему Apple повысила цены на более старые устройства?

После выхода новых флагманов, цены на которые в максимальных конфигурациях превышают 2000 долларов, Apple продолжает продавать прошлогодние модели без каких-либо технических изменений.

Предполагается, что выпуск следующего поколения прошлогодних моделей запланирован только на весну 2027 года.

Неприятным сюрпризом для покупателей стало то, что ценники на все три модели прошлогодней линейки в официальном магазине Apple Store выросли от 100 до 300 долларов.

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iPhone 17: флагман подорожал

Базовая модель iPhone 17 прибавила в цене 100 долларов для всех вариантов накопителя.

Стоимость iPhone 17 в Apple Store :

версия на 256 ГБ стоит 899 долларов (+100 долларов);

версия на 512 ГБ стоит 1099 долларов (+100 долларов).

iPhone 17e: бюджетник со старым экраном стал дороже

Доступная модель iPhone 17e, сохраняющая устаревший OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и классическим вырезом, также удорожала.

Стоимость iPhone 17e в Apple Store :

версия на 256 ГБ стоит 699 долларов (+100 долларов);

версия на 512 ГБ стоит 899 долларов (+100 долларов).

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iPhone Air: рекордный скачок для версии на 1 ТВ

Ультратонкий iPhone Air испытал наибольшее повышение стоимости в топовой конфигурации .

Версии на 256 ГБ и 512 ГБ подорожали на 100 долларов, в то время как модификация с накопителем на 1 ТВ выросла сразу на 300 долларов.

Цены на iPhone Air в Apple Store :

версия на 256 ГБ стоит 1099 долларов (+100 долларов);

версия на 512 ГБ стоит 1299 долларов (+100 долларов);

версия на 1 ТВ стоит 1699 долларов (+300 долларов).

Интересно, что у посторонних ритейлеров и на популярных маркетплейсах эти модели пока можно найти дешевле.