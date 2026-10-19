Apple подтвердила слабое место iPhone Duo: батарея проигрывает конкурентам

Проблемы на старте: дефицит и емкость аккумулятора

Официальные продажи сложного iPhone Duo начнутся уже в пятницу, 23 октября. Однако пользователям, которые оформят заказ уже сегодня, придется ждать доставку до конца января. Причина - высокий спрос.

Параллельно с этим Apple подтвердила технические характеристики устройства из-за европейской энергетической маркировки. Подтвердились предварительные слухи инсайдеров: сложный iPhone получил аккумулятор емкостью 4883 мАч.

Для сравнения, обычный iPhone 18 Pro Макс оснащен мощной батареей на 5391 мАч, тогда как его прямой конкурент, Samsung Galaxy Z Fold8, имеет аккумулятор на 4800 мАч при значительно более тонком и более легком корпусе.

В то же время китайский Huawei Pura X Max предлагает батарею на 5300 мАч.

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Время автономной работы и износ батареи

Согласно данным европейской маркировки, время автономной работы iPhone Duo в условиях очень умеренного использования составляет около 51 часа и 30 минут. Это примерно на 10 часов меньше, чем показывает iPhone 18 Pro Max.

По расчетам компании, аккумулятор выдерживает более тысячи циклов зарядки, прежде чем его емкость упадет до 80 процентов.

При ежедневном полном пополнении заряда батарея потребует замены примерно через 3 года, а стоимость этой услуги в сервисе составит 229 долларов.

Кроме того, новинка получила защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также высокие показатели устойчивости к падениям и ремонтопригодности на уровне iPhone 18 Pro Max.