Apple превращает панорамы с iPhone в виртуальную реальность: новые возможности Vision Pro

Собственные миры вместо шаблонов

Новая функция позволит загружать панорамные снимки, сделанные на iPhone с помощью стандартного вращения на месте, и превращать их в персональные среды.

Пользователи смогут плавно регулировать уровень погружения, смешивая реальность и виртуальное пространство с помощью колесика Digital Crown, а также переносить свои цифровые аватары (Personas) в созданные локации для групповых чатов с другими владельцами Vision Pro.

Главная техническая сложность заключается в том, что настоящая виртуальная среда - не просто плоское фото, а полноценная 360-градусная 3D-сцена, которая содержит элементы пространственного звука.

Обычная круговая панорама оставляет слишком много белых пятен: на ней нет детальных данных о том, что находится прямо под ногами пользователя или высоко в небе, поэтому на помощь приходят алгоритмы ИИ.

Как ИИ дорисовывает реальность?

Актуальная версия Vision Pro уже умеет превращать плоские снимки в трехмерные, однако глубина такого 3D очень ограничена, а смотреть на объекты можно только под тем углом, под которым их сняли. Чтобы преодолеть этот разрыв, Apple продемонстрировала новую технологию Spatial Reframing.

Ее суть заключается в использовании генеративного ИИ для восстановления и синтеза тех частей пространства, которые объектив камеры вообще не зафиксировал.

Нейросеть анализирует освещение, текстуры и геометрию имеющейся фотографии, после чего самостоятельно "достраивает" реалистичное небо, землю и объекты позади зрителя.

Это позволяет создать бесшовную 360-градусную сферу вокруг пользователя, обеспечивая глубокий параллакс-эффект при движении головой.

Этическая дилемма: улучшение или фальсификация воспоминаний?

Релиз вызвал оживленную дискуссию среди экспертов. Традиционные методы оцифровки реальности, такие как Gaussian Splatting (сложное многоугольное сканирование объектов), ценятся именно за документальную точность: они воспроизводят сцену "именно такой, какой она была в жизни".

Интеграция генеративного ИИ от Apple меняет правила игры. Когда нейросеть начинает самостоятельно придумывать и дорисовывать детали окружения, она фактически меняет оригинальную запись личных человеческих воспоминаний.

Захотят ли пользователи возвращаться в места, где часть реальности сгенерирована компьютером, станет понятно уже после официального релиза обновления visionOS 27 осенью.