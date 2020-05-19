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Apple переносить презентацію нових смартфонів iPhone

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Презентацію перенесли на жовтень

Американська компанія Apple перенесе на жовтень презентацію нових смартфонів iPhone 12. Таке рішення пов'язане з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє портал Apple Insider.

За даними його джерел, пандемія негативно вплинула, в тому числі на роботу заводів Apple, загальмувавши виробництво. Внаслідок цього керівництво компанії прийняло рішення перенести на початок жовтня презентацію нової лінійки смартфонів.

Їх продажу, як уточнює портал, почнуться пізніше в поточному році.

Зазначимо, що щорічно компанія представляє нові смартфони в середині вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple відновлює роботу мережі власних магазинів. При цьому зазначалося, що близько 100 фірмових точок були відкриті по всьому світу.

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Крім того, Apple збирається провести щорічну конференцію для розробників WWDC 2020 в онлайн-форматі 22 червня. На конференції можуть показати оновлену iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а також iPadOS.

Додамо, що раніше Apple представила оновлений MacBook Pro 13. Ноутбук отримав Touch Bar, сканер відбитків Touch ID кнопці включення і окрему клавішу Esc.

Автор: Валерія Мрачковська