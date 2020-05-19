ru
ua

Apple переносит презентацию новых смартфонов iPhone

Новости » Hi-tech   

Презентацию перенесли на октябрь

Американская компания Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает портал Apple Insider.

По данным его источников, пандемия оказала негативное влияния, в том числе на работу заводов Apple, затормозив производство. Вследствие этого руководство компании приняло решение перенести на начало октября презентацию новой линейки смартфонов.

Их продажи, как уточняет портал, начнутся позднее в текущем году.

Отметим, что ежегодно компания представляет новые смартфоны в середине сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple возобновляет работу сети собственных магазинов. При этом отмечалось, что около 100 фирменных точек были открыты по всему миру.

► Карантин в Украине будет действовать до 22 июня, - Минздрав► Apple возобновляет работу своих магазинов по всему миру после карантина

Кроме того, Apple собирается провести ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формате 22 июня. На конференции могут показать обновленную iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а также iPadOS.

Добавим, что ранее Apple представила обновленный MacBook Pro 13. Ноутбук получил Touch Bar, сканер отпечатков Touch ID в кнопке включения и отдельную клавишу Esc.

Автор: Валерия Мрачковская