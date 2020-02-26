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Apple може перенести анонс iPhone SE 2 з-за коронавіруса

Новини » Телеком & IT     26.02.2020 - 16:15
Apple може перенести анонс iPhone SE 2 з-за коронавіруса
Ілюстративне фото (gsminfo)

Виробництво iPhone в Шанхаї поки стоїть

Компанія Apple заявила, що може може перенести анонс iPhone SE 2, який планувався на 31 березня 2020 року, у зв'язку зі спалахом коронавируса. Про це повідомляє Appleinsider.

Наголошується, що завод у Шэньжэне відновив виробництво деяких моделей iPhone.

Проте, виробництво в Шанхаї поки стоїть.

Також повідомляється, що затримки протягом періоду тестування можуть призвести до зриву графіка Apple з придбання нестандартних мікросхем і інших деталей, необхідних для масової складання.

Зазначимо, Apple припинила здійснювати роздрібні продажі своєї продукції на території Китаю через поширення нового коронавіруса. Ця міра діяла до 10 лютого. Зокрема, компанія закриває всі свої корпоративні офіси, магазини і контактні центри на материковому Китаї.

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung Electronics закриває завод з виробництва смартфонів в Південній Кореї після того, як в одного з працівників виявили коронавірус.

Також японські автомобільні корпорації Toyota і Honda призупинили роботу своїх заводів в Китаї із-за спалаху коронавіруса. Виробники автомобілів особливо уразливі в цій ситуації, оскільки епіцентр спалаху коронавірус знаходиться в провінції Хубей, що є четвертим за величиною в Китаї центром автовиробництва та місцем розташування фабрик компаній-гігантів, починаючи від Dongfeng Motor Corp до Honda і General Motors Co.

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