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Samsung закриває завод в Південній Кореї через коронавірус

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 18:47
Samsung закриває завод в Південній Кореї через коронавірус
Ілюстративне фото: офіс Samsung (mobidevices.ru)

Завод закривається через співробітника, який заразився коронавірусом

Компанія Samsung Electronics закриває завод з виробництва смартфонів в Південній Кореї після того, як у одного з працівників виявили коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що 22 лютого у співробітника Samsung Electronics, який працює в Gumi Complex, був виявлений новий коронавірус (COVID-19).

Завод закривають до ранку 24 лютого, а поверх, де працює заражений співробітник, буде закрито до 25 лютого. Компанія планує провести дезінфекцію приміщень. Також компанія ізолювала співробітників, які контактували із зараженим колегою.

Нагадаємо, японські автомобільні корпорації Toyota і Honda призупинили роботу своїх заводів в Китаї через спалах коронавірусу. Виробники автомобілів особливо уразливі в цій ситуації, оскільки епіцентр спалаху коронавірус знаходиться в провінції Хубей, що є четвертим за величиною в Китаї центром автовиробництва і місцем розташування фабрик компаній-гігантів, починаючи від Dongfeng Motor Corp до Honda і General Motors Co.

Крім того, корпорація Apple припинила здійснювати роздрібні продажі своєї продукції на території Китаю через поширення нового коронавіруса. Цей захід діяв до 10 лютого. Зокрема, компанія закриває всі свої корпоративні офіси, магазини і контактні центри на материковому Китаї.

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