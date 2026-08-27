iPhone или Galaxy: какие смартфоны чаще всего покупают в мире

Counterpoint Research обнародовала очередной отчет о самых продаваемых смартфонах в мире. По итогам второго квартала 2026 Apple сохранила ключевые позиции в рейтинге, однако Samsung демонстрирует существенное сокращение разрыва за счет флагманской серии Galaxy S26 и доступных устройств серии A.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитику Counterpoint Research .

Успех линейки iPhone 17

По данным специалистов, базовая модель iPhone 17 продемонстрировала существенный рост доли рынка по сравнению с прошлогодним показателем iPhone 16.

Как именно?

Доля рынка: базовый iPhone 17 получил 6 процентов от общего объема мировых продаж, тогда как iPhone 16 в аналогичном периоде прошлого года удерживал 4 процента.

Ключевые обновления: аналитики связывают такой рост с использованием OLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц вместо предыдущих 60 Гц.

Общий результат: Apple завоевала пять позиций в первой десятке, включая iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, более доступный iPhone 17e (седьмое место) и iPhone 16 (десятое место).

Глобальный мониторинг продаж моделей мобильных телефонов от Counterpoint Research (схема: Counterpoint Research)

Позиции Samsung и изменение баланса сил

В отличие от прошлого года бренд Xiaomi на этот раз не попал в топ-10, что позволило Samsung подкрепить свои позиции.

В чем южнокорейский техногигант лидирует?

Флагманский сегмент: премиальный Galaxy S26 Ultra занял четвертое место в рейтинге, разместившись сразу за iPhone 17 Pro. Более компактная модель Galaxy S26 оказалась на девятом месте.

Доминирование в среднем классе: абсолютное лидерство в бюджетном и среднем сегментах удерживает серия Galaxy A.

Самым популярным устройством в период с апреля по июнь стал Galaxy A07 4G, за которым следуют Galaxy A17 5G и Galaxy A17 4G.

Долгосрочная поддержкаа: несмотря на скромные технические характеристики (дисплей 720p+ LCD и процессор MediaTek Helio G99), модель Galaxy A07 4G получила гарантию на шесть полноценных обновлений операционной системы Android , что является уникальным предложением для ее ценовой категории.