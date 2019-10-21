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iPhone 12 буде оснащений модемом 5G

Новини » Hi-tech    21.10.2019 - 15:56
iPhone 12 буде оснащений модемом 5G
Ілюстративне фото (flickr.com)

Новинка позбудуться традиційної "чубчика"

Перевірений мережевий інсайдер Бен Гескин опублікував нові рендери наступного смартфона iPhone, який, імовірно, вийде під назвою iPhone 12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне ЗМІ.

Як повідомляється, смартфон буде доступний в двох різних за габаритами версіях. Діагональ дисплеїв смартфонів складе 5,4 і 6,7 дюйма. При цьому наголошується, що моделі позбудуться традиційною для останніх смартфонів iPhone "чубчика".

Ще однією фірмовою особливістю нового iPhone стане металева рамка по всьому периметру, яка буде віддавати данину поваги класичної моделі iPhone 4.

Також iPhone 12 оснастять модемом для роботи в мережах п'ятого покоління.

iPhone 12 буде оснащений модемом 5GНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Apple планує випустити нові шумоподавлюючі навушники AirPods Pro в кінці жовтня. Навушники повинні бути водонепроникними, що полегшить їх використання під час занять спортом або на відпочинку. Вартість навушників буде до 260 доларів.

Крім того, на початку вересня Apple презентувала новий iPhone 11. На наступний день після презентації нового смартфона вартість компанії перевищила 1 трильйон доларів.

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