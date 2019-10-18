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Apple випустить нові AirPods Pro в кінці жовтня

Новини » Телеком & IT    18.10.2019 - 16:57
Apple випустить нові AirPods Pro в кінці жовтня
Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

У нових навушниках від Apple буде підвищений шумозаглушення і захист від води

Компанія Apple планує випустити нові шумоподавлюючі навушники AirPods Pro в кінці жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що нові AirPods Pro будуть мати металеву конструкцію для поліпшеного шумозаглушення. Також навушники повинні бути водонепроникними, що полегшить їх використання під час занять спортом або на відпочинку.

Інформація про нові навушники від Apple стала відома після появи в бета-версії операційної системи iOS 13.2 нової конструкції AirPods. Вартість навушників буде до 260 доларів. Раніше очікувалося, що AirPods Pro вийдуть в кінці року.

Нагадаємо, на початку вересня Apple презентувала новий iPhone 11. На наступний день після презентації нового смартфона вартість компанії перевищила 1 трильйон доларів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Apple виявила проблеми безпеки в новій версії iOS. Помилка дозволяє стороннім клавіатур включати повний доступ до смартфону. Зокрема, дозволяє розробникам клавіатур, таким як GBoard, SwiftKey і Grammarly, збирати дані про натискання клавіш і зберігати їх на власних серверах.

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