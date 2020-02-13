Apple може відкласти виробництво iPhone 12 через коронавірус

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Щорічна вереснева презентація поки залишається в планах компанії

Через спалах коронавірусу в Китаї американська компанія Apple може відкласти виробництво нового покоління iPhone. Про це пише профільне видання DigiTimes.

Повідомляється, що виробництво нових iPhone в цьому році може бути відкладено до червня через спалах коронавірус. Водночас компанія поки має намір дотримуватися своїх традиційних планів щодо презентації нових iPhone 12 у вересні.

Джерела DigiTimes стверджують, що вереснева презентація може пройти, навіть якщо поставки нових пристроїв будуть обмежені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple може відкласти виробництво бюджетного iPhone через коронавірус. Зокрема, компанія не може вчасно запустити виробництво смартфонів, оскільки збірка здійснюється на заводах Foxconn в Чженчжоу і Pegatron в Шанхаї. Обидва заводи знаходяться в радіусі 500 км від осередку спалаху коронавірусу.

До цього передбачалося, що бюджетний iPhone почнуть збирати в лютому, а в березні він повинен надійти в продаж. Це має бути перша недорога модель з часів iPhone SE. Очікується, що смартфон буде виглядати як iPhone 8 від 2017 року, однак технічне оснащення буде ідентичним iPhone 11.