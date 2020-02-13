ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Apple может отложить производство iPhone 12 из-за коронавируса

Новости » Телеком & IT     13.02.2020 - 13:56
Apple может отложить производство iPhone 12 из-за коронавируса
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Ежегодная сентябрьская презентация пока остается в планах компании

Из-за вспышки коронавируса в Китае американская компания Apple может отложить производство нового поколения iPhone. Об этом пишет профильное издание DigiTimes.

Сообщается, что производство новых iPhone в этом году может быть отложено до июня из-за вспышки коронавируса. В то же время компания пока намерена придерживаться своих традиционных планов по презентации новых iPhone 12 в сентябре.

Источники DigiTimes утверждают, что сентябрьская презентация может пройти, даже если поставки новых устройств будут ограничены.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple может отложить производство бюджетного iPhone из-за коронавируса. В частности, компания не может вовремя запустить производство смартфонов, поскольку сборка осуществляется на заводах Foxconn в Чжэнчжоу и Pegatron в Шанхае. Оба завода находятся в радиусе 500 км от очага вспышки коронавируса.

До этого предполагалось, что бюджетный iPhone начнут собирать в феврале, а в марте он должен поступить в продажу. Это должна быть первая недорогая модель со времен iPhone SE. Ожидается, что смартфон будет выглядеть как iPhone 8 от 2017 года, однако техническое оснащение будет идентичным iPhone 11.

Samsung выпустил новый смартфон со складывающимся экраном
Новости Украины AppleiPhoneсмартфон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь