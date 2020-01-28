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Apple може відкласти виробництво бюджетного iPhone через коронавірус

Новини » Hi-tech     28.01.2020 - 12:47
Apple може відкласти виробництво бюджетного iPhone через коронавірус
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Смартфони повинні були почати виробляти в лютому на китайських фабриках, де розташовані виробничі потужності Apple

Американська компанія Apple може вчасно не запустити виробництво бюджетних iPhone через китайський коронавірус, який вирує неподалік від виробничих потужностей компанії в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що практично всі iPhone виробляються в Китаї, в першу чергу на фабриці Foxconn на так званому iPhone City в Чженчжоу і Pegatron, на складальному майданчику недалеко від Шанхая. Кожне з цих місць знаходиться більш як в 500 кілометрах від Ухані в центральному Китаї, епіцентрі вірусного спалаху, але ця відстань не захищає міста від наслідків.

"Я не можу уявити сценарій, в якому ланцюжок поставок не буде порушений. Якщо відбудеться один серйозний збій у сировині, виробництві, збиранні, тестуванні та доставці, це буде порушенням", - сказав ветеран галузі аналітик Патрік Мурхед.

Також повідомляється, що Apple минулого тижня почала нарощувати виробництво, щоб задовольнити попит на iPhone, який перевищує очікуваний. Компанія, як правило, представляє свої нові iPhone приблизно у вересні (зокрема моделі 11 і 11 Pro, - ред.), тому вірус навряд чи зробить істотний вплив на вже представлені моделі, однак компанія може зіткнутися з проблемами при виробництві нових бюджетних iPhone, запуск яких планувався у лютому.

Нагадаємо, у першій половині 2020 року Apple планує випустити iPhone SE 2 з 4,7-дюймовим РК-дисплеєм. Після очікується вихід лінійки з моделей iPhone 12 з 5,4-дюймовим, двох м 6,1-дюймовим та 6,7-дюймовим екраном, які будуть підтримувати 5G з модемом Qualcomm X55.

Також повідомлялося, що Apple 28 жовтня презентувала нові бездротові навушники AirPods Pro. Навушники здатні працювати без підзарядки 4,5 години.

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