Apple почне збірку бюджетного iPhone в лютому, - Bloomberg

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У березні цього року він повинен надійти в продаж

Бюджетний iPhone від американської компанії Apple почнуть збирати в лютому, а в березні він повинен надійти в продаж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами людей, знайомих з планом компанії, Apple планує почати збірку нового недорогого iPhone.

Очікується, що компанія з Каліфорнії в Купертіно офіційно представить новий телефон вже в березні.

Наголошується, що це буде перша недорога модель з часів iPhone SE. Вона буде виглядати так як iPhone 8 від 2017 року. Очікується, що в новому телефоні датчик Touch ID буде вбудований в кнопку "Додому" і він буде оснащений тим же процесором, що і нові iPhone 11.

Відзначимо, в даний час iPhone 8 продається на сайті компанії від 449 доларів. Apple продавала iPhone SE за 399 доларів до моменту, коли цей телефон був знятий з продажу.

Раніше РБК-Україна писало, що у першій половині 2020 року Apple планує випустити iPhone SE 2 з 4,7-дюймовим РК-дисплеєм. Після очікується вихід лінійки з моделей iPhone 12 з 5,4-дюймовим, двох м 6,1-дюймовим та 6,7-дюймовим екраном, які будуть підтримувати 5G з модемом Qualcomm X55.

Також повідомлялося, що Apple 28 жовтня презентувала нові бездротові навушники AirPods Pro. Навушники здатні працювати без підзарядки 4,5 години.