Apple оштрафовали на 2 млрд долларов после жалобы Spotify: что стало причиной

Европейский союз оштрафовал Apple на 2 миллиарда долларов за нарушение законов о конкуренции. Это произошло после жалобы стримингового сервиса Spotify.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

ЕС объявил, что этот штраф будет первым в истории антимонопольного наказания на Apple за то, что он не позволил конкурирующим сервисам потоковой передачи музыки, таким как Spotify, сообщать пользователям iPhone, что они могут найти более дешевые способы подписки вне магазина приложений Apple.

Руководитель ЕС по вопросам конкуренции и цифровых технологий Маргрет Вестагер сказала,

что Apple злоупотребила своим доминирующим положением как дистрибьютор приложений для потоковой передачи музыки.

Она добавила, что европейские потребители не имели свободного выбора относительно того, где, как и по каким ценам покупать подписки на потоковую передачу музыки.

"Это незаконно и задело миллионы европейских потребителей", - заявила Вестагер.

Что заявили в Apple

Apple ответила, что решение Европейской комиссии было принято, несмотря на неспособность обнаружить какие-либо достоверные доказательства причинения вреда потребителям и игнорирование реалий рынка, который процветает, конкурентоспособен и быстро растет.

В заявлении компании говорится о том, что разработчики приложений конкурируют на равных в магазине приложений Apple.

Жалобу на Apple подал Spotify

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении Apple в 2020 году после того, как Spotify подала жалобу на Apple в прошлом году, обвинив ее в несправедливом поведении своих конкурентов.

В нем говорится о том, что Apple потребовала от шведского музыкального стримера и других поставщиков контента платить комиссию в размере 30% за покупку, совершенную через систему оплаты внутри приложений Apple, тогда как ее собственный сервис Apple Music не должен был платить комиссию. Spotify также заявил, что Apple запретила ему делиться информацией о подписке с клиентами, которые используют iPhone.

По словам Spotify, Apple является одним из крупнейших продавцов смартфонов, а ее операционная система для смартфонов является единственным способом предложить их приложение всем, у кого есть iPhone.

Apple изменит определенные правила

В январе Apple объявила об изменениях в обращении с приложениями в ЕС, в частности о планах разрешить использование сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad впервые в истории компании, а также о значительном сокращении комиссий в магазинах приложений.

Изменения были обнародованы накануне вступления в силу правил ЕС в этом месяце в рамках закона о цифровых рынках. Это всеобъемлющий свод правил конкуренции для крупных технологических компаний.

Новости о социальных сетях в ЕС

В сентябре TikTok оштрафовали на 345 млн евро за нарушение законов о конфиденциальности по обработке персональных данных детей в Европейском союзе.

А до этого в Европейском союзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Service Act). Он направлен на борьбу с дезинформацией и нелегальным контентом в Интернете.