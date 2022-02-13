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Apple зізналася у записі розмов користувачів із Siri без їхнього відома

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Неділя 13 лютого 2022 14:00
Apple зізналася у записі розмов користувачів із Siri без їхнього відома Фото: Apple зізналася у записі розмов користувачів із Siri без їхнього відома (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple зізналася, що через помилку в iOS 15, розмови користувачів з помічником Siri були автоматично записані. Виявилося, що функція "Покращення Siri та диктування" вмикалася навіть й у тих, хто відключив її в налаштуваннях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ZDNet.

Деякий час компанія збирала записи розмови з Siri, при цьому користувачі навіть й не підозрювали про те, що їх "підслуховують". Наразі невідомо, скільки саме записів отримала Apple. Однак, цей інцидент суперечить заявами про прозорість та відкритість компанії до своїх шанувальників.

"У iOS 15.2 ми відключили налаштування для багатьох користувачів Siri, у той час, як ми виправили помилку, що з'явилася в iOS 15. Ця помилка ненавмисно активувала налаштування для невеликої частини пристроїв. Після виявлення помилки ми припинили перевірку та видаляємо звук, отриманий з усіх порушених пристроїв", - заявила представник Apple Кетрін Франклін.

Аби виправити свою помилку компанія також радить користувачам оновитися до iOS 15.4, де їх одразу запитають про те, чи бажають вони допомогти покращити Siri, таким чином дозволивши компанії переслухувати ваші розмови.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Apple планує обладнати власні смартфони функцією терміналу, а iMac може отримати Face ID.

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