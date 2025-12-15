Apple официально выпустила iOS 26.2: что нового и почему стоит обновить iPhone

Основные нововведения iOS 26.2

Напоминания

В приложении "Напоминания" появилась долгожданная функция Urgent ("Срочно"). Теперь для важных задач можно включить сигнал тревоги, который сработает в момент дедлайна. Это дополнительный способ не забыть о срочных делах.

В приложение "Напоминания" добавлена ​​долгожданная опция "Срочно" (фото: 9to5Mac)

Apple Music

Apple улучшила одну из ключевых функций сервиса - тексты песен. В iOS 26.2 тексты композиций теперь доступны офлайн, если трек сохранен на устройстве. Работают все функции, включая перевод и синхронизацию строк с музыкой.

Также упрощен доступ к плейлисту "Избранное", а новые релизы становятся доступны для прослушивания сразу после выхода.

Apple Podcasts

Обновление добавляет сразу три заметные функции:

Автоматические главы для подкастов, которые генерируются с помощью искусственного интеллекта. Если автор подкаста добавляет собственные главы, они имеют приоритет над ИИ.

Podcast Mentions - новая функция, которая автоматически показывает ссылки на подкасты, упомянутые в выпуске, прямо в плеере и тексте расшифровки.

Улучшенная навигация по эпизодам благодаря новым главам.

В Apple Podcasts добавлены три новые функции (фото: 9to5Mac)

Sleep Score (оценка сна)

Совместно с watchOS 26.2 Apple пересмотрела систему оценки сна для Apple Watch. Пользователи жаловались, что прежняя шкала была слишком "мягкой", поэтому критерии стали строже.

Старые уровни:

Очень низкий уровень: 0-29 баллов

Минимальный уровень: 30-49 пунктов

Нормальный: 50-69 баллов

Максимум: 70-89 баллов

Отлично: 90-100 баллов.

Новые уровни (iOS 26.2 и watchOS 26.2):

Очень низкий уровень: 0-40 баллов

Минимальный уровень: 41-60 пунктов

Нормальный: 61-80 баллов

Высокий балл: 81-95

Очень высокий балл: 96-100 баллов.

Apple News

Приложение News получило изменения в дизайне. На главной вкладке “Сегодня” появились отдельные кнопки быстрого доступа к разделам: “Спорт”, “Головоломки”, “Политика” и “Еда”.

Также добавлена новая вкладка “Подписки”, где собраны избранные источники, сохраненные материалы и история просмотров. Раздел "Поиск" упростили, сделав акцент на рекомендациях.

В разделе "Сегодня" появились 4 кнопки для более быстрого доступа (фото: 9to5Mac)

Изменения для пользователей в ЕС

Обновление iOS 26.2 принесло как плюсы, так и минусы для пользователей в Евросоюзе.

Хорошая новость заключается в том, что Apple впервые запустила Live Translation с AirPods в ЕС. Функция была анонсирована еще в iOS 26, но ее запуск задержали из-за требований закона Digital Markets Act. В iOS 26.2 Apple получила разрешение регуляторов.

Но основная проблема в том, что из-за тех же требований DMA Apple удалила синхронизацию Wi-Fi-сетей между iPhone и Apple Watch. Теперь сохраненные сети больше не передаются автоматически - подключаться придется вручную на каждом устройстве.

Liquid Glass

Apple продолжает развивать фирменный дизайн Liquid Glass:

На экране блокировки появился новый ползунок для настройки прозрачности часов

Можно выбрать как более прозрачный, так и более плотный вариант отображения

В приложении “Измерение” обновлен инструмент “Уровень” с новым визуальным оформлением

Добавлены новые анимации для всплывающих меню и элементов управления.

Общесистемный переключатель Liquid Glass (фото: 9to5Mac)

Обновления CarPlay

В iOS 26.2 появились два заметных изменения:

Возможность отключать закрепленные диалоги в приложении "Сообщения"

Для некоторых автомобилей увеличено количество доступных стеков виджетов (у части пользователей появился третий).

Обновление CarPlay (фото: 9to5Mac)

Прочие изменения

Среди других нововведений:

Новый раздел “Расширенные оповещения о безопасности” с предупреждениями о землетрясениях и угрозах

Поддержка таблиц в Freeform

Меню "Исключенные сайты" в приложении "Пароли"

Новая функция доступности с миганием экрана при уведомлениях

Улучшения в приложении Games: сортировка, фильтры, навигация с контроллеров.

Интерфейс функции "Расширенные оповещения безопасности" (фото: 9to5Mac)

Обновление iOS 26.2 уже доступно для загрузки через Настройки, Основные, Обновление ПО. Помимо новых функций, апдейт включает важные исправления безопасности, поэтому Apple рекомендует установить его как можно скорее.