Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhone

Основні нововведення iOS 26.2

Нагадування

У додатку "Нагадування" з'явилася довгоочікувана функція Urgent ("Терміново"). Тепер для важливих завдань можна ввімкнути сигнал тривоги, який спрацює в момент дедлайну. Це додатковий спосіб не забути про термінові справи.

У додаток "Нагадування" додано довгоочікувану опцію "Терміново" (фото: 9to5Mac)

Apple Music

Apple поліпшила одну з ключових функцій сервісу - тексти пісень. В iOS 26.2 тексти композицій тепер доступні офлайн, якщо трек збережено на пристрої. Працюють усі функції, включно з перекладом і синхронізацією рядків із музикою.

Також спрощено доступ до плейлиста "Вибране", а нові релізи стають доступні для прослуховування відразу після виходу.

Apple Podcasts

Оновлення додає відразу три помітні функції:

Автоматичні глави для подкастів, які генеруються за допомогою штучного інтелекту. Якщо автор подкасту додає власні глави, вони мають пріоритет над ШІ.

Podcast Mentions - нова функція, яка автоматично показує посилання на подкасти, згадані у випуску, прямо в плеєрі та тексті розшифровки.

Покращена навігація по епізодах завдяки новим розділам.

В Apple Podcasts додано три нові функції (фото: 9to5Mac)

Sleep Score (оцінка сну)

Спільно з watchOS 26.2 Apple переглянула систему оцінки сну для Apple Watch. Користувачі скаржилися, що колишня шкала була занадто "м'якою", тому критерії стали суворішими.

Старі рівні:

Дуже низький рівень: 0-29 балів

Мінімальний рівень: 30-49 пунктів

Нормальний: 50-69 балів

Максимум: 70-89 балів

Відмінно: 90-100 балів.

Нові рівні (iOS 26.2 і watchOS 26.2):

Дуже низький рівень: 0-40 балів

Мінімальний рівень: 41-60 пунктів

Нормальний: 61-80 балів

Високий бал: 81-95

Дуже високий бал: 96-100 балів.

Apple News

Додаток News отримав зміни в дизайні. На головній вкладці "Сьогодні" з'явилися окремі кнопки швидкого доступу до розділів: "Спорт", "Головоломки", "Політика" і "Їжа".

Також додано нову вкладку "Підписки", де зібрані обрані джерела, збережені матеріали та історія переглядів. Розділ "Пошук" спростили, зробивши акцент на рекомендаціях.

У розділі "Сьогодні" з'явилися 4 кнопки для більш швидкого доступу (фото: 9to5Mac)

Зміни для користувачів у ЄС

Оновлення iOS 26.2 принесло як плюси, так і мінуси для користувачів у Євросоюзі.

Хороша новина полягає в тому, що Apple вперше запустила Live Translation з AirPods в ЄС. Функція була анонсована ще в iOS 26, але її запуск затримали через вимоги закону Digital Markets Act. В iOS 26.2 Apple отримала дозвіл регуляторів.

Але основна проблема в тому, що через ті ж вимоги DMA Apple видалила синхронізацію Wi-Fi-мереж між iPhone і Apple Watch. Тепер збережені мережі більше не передаються автоматично - підключатися доведеться вручну на кожному пристрої.

Liquid Glass

Apple продовжує розвивати фірмовий дизайн Liquid Glass:

На екрані блокування з'явився новий повзунок для налаштування прозорості годинника

Можна вибрати як більш прозорий, так і більш щільний варіант відображення

У застосунку "Вимірювання" оновлено інструмент "Рівень" з новим візуальним оформленням

Додано нові анімації для спливаючих меню та елементів керування.

Загальносистемний перемикач Liquid Glass (фото: 9to5Mac)

Оновлення CarPlay

В iOS 26.2 з'явилися дві помітні зміни:

Можливість відключати закріплені діалоги в додатку "Повідомлення"

Для деяких автомобілів збільшено кількість доступних стеків віджетів (у частини користувачів з'явився третій).

Оновлення CarPlay (фото: 9to5Mac)

Інші зміни

Серед інших нововведень:

Новий розділ "Розширені сповіщення про безпеку" з попередженнями про землетруси і загрози

Підтримка таблиць у Freeform

Меню "Виключені сайти" в додатку "Паролі"

Нова функція доступності з миготінням екрана під час сповіщень

Покращення в додатку Games: сортування, фільтри, навігація з контролерів.

Інтерфейс функції "Розширені сповіщення безпеки" (фото: 9to5Mac)

Оновлення iOS 26.2 вже доступне для завантаження через Налаштування, Основні, Оновлення ПЗ. Крім нових функцій, апдейт містить важливі виправлення безпеки, тому Apple рекомендує встановити його якомога швидше.