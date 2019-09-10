Apple звинуватили в порушенні китайських законів

Компанія Apple підозрюється в порушенні китайських законів при провадженні iPhone 11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно зі звітом китайської групи China Labor Watch, компанія Apple та її китайський виробничий партнер Foxconn, порушили китайське трудове законодавство.

"На заводі Foxconn в Чженчжоу в Китаї в серпні тимчасовий персонал, відомий як диспетчерські працівники, становив близько 50% робочої сили. У трудовому законодавстві Китаю передбачено максимум 10%", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Foxconn змушує працівників працювати надурочно. В Apple заявили, що всі понаднормові зміни були добровільні. При цьому, згідно зі звітом CLW, більшість працівників є студентами, а китайське трудове законодавство забороняє студентам брати додаткові робочі години.

Наголошується, що на даний момент на заводі Foxconn виробляються нові iPhone 11, які будуть представлені ввечері 10 вересня.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що ціни на нові iPhone 11 стартують від 749 дол. iPhone 11 Pro буде коштувати 999 дол., а iPhone 11 Pro Max - 1099 дол.