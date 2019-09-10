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Стали відомі можливі ціни на нові iPhone

Новини » Телеком & IT    10.09.2019 - 14:27
Стали відомі можливі ціни на нові iPhone
Фото: можливий дизайн iPhone 11 (digitaltrends.com)

iPhone 11 серії будуть коштувати від 749 доларів

Вартість нових iPhone 11 від Apple буде стартувати від 749 доларів за початкову версію. Про це повідомляє ресурс Slashleaks, який спеціалізується на витоках зі світу технологій.

Повідомляється, що стартова ціна iPhone 11 складе 749 доларів, iPhone 11 Pro - 999 доларів, а iPhone 11 Pro Max - 1099 доларів. Також повідомляється, що наступник iPhone XR у мінімальній комплектації буде мати 64 ГБ, в той час як старші пристрої в максимальній - по 512 ГБ внутрішньої пам'яті.

Зазначимо, дані ціни нижчі, ніж поточні на минулорічні флагмани iPhone XR, iPhone XS та XS Max на офіційному сайті Apple. В Україні вартість нових iPhone традиційно буде вище.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple працює над iPhone з Touch ID під дисплеєм. За даними Bloomberg, дана технологія вже тестується як всередині компанії, так і серед зарубіжних постачальників. У той же час передбачається, що вона може з'явитися в лінійці iPhone не раніше 2020 року.

Раніше також повідомлялося, що Apple планує навесні наступного року випустити більш дешевий iPhone, щоб завоювати покупців на інших ринках та завоювати позиції в Китаї.

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