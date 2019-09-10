Apple обвинили в нарушении китайских законов

Компания Apple подозревается в нарушении китайских законов при производстве iPhone 11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно отчету китайской группы China Labor Watch, компания Apple и ее китайский производственный партнер Foxconn, нарушили китайское трудовое законодательство.

"На заводе Foxconn в Чжэнчжоу в Китае в августе временный персонал, известный как диспетчерские работники, составлял около 50% рабочей силы. В трудовом законодательстве Китая предусмотрено максимум 10%", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Foxconn заставляет работников работать сверхурочно. В Apple заявили, что все сверхурочные смены были добровольные. При этом, согласно отчету CLW, большинство работников являются студентами, а китайское трудовое законодательство запрещает студентам брать дополнительные рабочие часы.

Отмечается, что на данный момент на заводе Foxconn производятся новые iPhone 11, которые будут представлены вечером 10 сентября.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что цены на новые iPhone 11 стартуют от 749 дол. iPhone 11 Pro будет стоить 999 дол., а iPhone 11 Pro Max - 1099 дол.



