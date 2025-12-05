Apple назвала 17 приложений 2025 года, которые точно стоит скачать

В большинстве случаев это приложения, которые кажутся легкими в использовании, сочетая уникальный дизайн с реальной функциональностью: они решают повседневные задачи или дают возможность отвлечься и расслабиться.

Apple продолжает присуждать премии для разных платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Apple Vision Pro, а также игру года для Apple Arcade Game и шесть наград в категории "Культурное влияние".

Полный список победителей App Store Awards 2025

Как и в 2024 году, ИИ играет ключевую роль во многих приложениях, будь то на переднем плане или в фоновом режиме, улучшая пользовательский опыт.

Особенности и интересные моменты

Одно из заметных отличий этого года заключается в том, что награду "Приложение года для Apple TV" получает не F1 TV, а HBO Max, который представил новую навигационную панель в 2025 году.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition получил награду как выдающаяся игра года для Mac благодаря сложной разработке для macOS. CD Projekt Red оптимизировала игру под все Mac с Apple Silicon, сохранив плавность работы.

Essayist автоматизирует создание правильных ссылок в академических работах и поддерживает множество форматов, помогая сэкономить время и силы.

Среди победителей в номинации "Культурное влияние" стоит выделить Be My Eyes: приложение объединяет добровольцев и ИИ, чтобы помогать людям с низким зрением или слепотой выполнять повседневные задачи, например, распознавать предметы или давать быстрые визуальные описания.

На платформе Apple Vision Pro победителями стали Explore POV (приложение года) и Porta Nubi (игра года). Explore POV позволяет погрузиться в удаленные локации, а Porta Nubi накладывает на реальный мир фантастические головоломки.