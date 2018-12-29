Apple почне збірку топових iPhone в Індії

Ілюстративне фото (Apple)

Підрозділ Foxconn почне збірку топових моделей iPhone вже в 2019 році

Apple Inc почне збірку своїх топових iPhone в Індії через місцевий підрозділ Foxconn вже в 2019 році. Як передає РБК-Україна, про це Reuters повідомило ознайомлене з ситуацією джерело.

Foxconn буде збирати найдорожчі моделі, такі як пристрої з флагманського сімейства iPhone X. Передбачається, що цей крок може вивести бізнес Apple в Індії на новий рівень.

Роботи будуть проходити на заводі Foxconn в місті Сриперумбудур в південному штаті Таміл Наду. Зараз Foxconn вже виробляє телефони для Xiaomi Corp в Індії.

Компанія інвестує 25 мільярдів індійських рупій (356 млн доларів) у розширення заводу, включаючи інвестиції у виробництво iPhone. Інвестиції можуть створити до 25 тис. робочих місць.

Інше джерело також повідомило, що Foxconn планує зібрати iPhone в Індії, що може допомогти йому, і Apple, обмежити вплив торговельної війни між Сполученими Штатами та Китаєм.

Нагадаємо, нещодавно суд Німеччини обмежив продаж деяких моделей телефонів iPhone компанії Apple через патентні порушення.