Суд Германии ограничил продажу Iphone

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Ограничения связаны с патентными нарушениями

Суд Германии ограничил продажу некоторых моделей телефонов Iphone компании Apple из-за патентных нарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, компания Apple нарушила патентные права на аппаратное обеспечение, разработанное компанией Qualcomm. В связи с этим на территории Германии была запрещена продажа некоторых моделей iPhone, содержащих ставшие предметом спора детали.

Отмечено также, что постановление суда не является окончательным и Apple может подать апелляцию в вышестоящий суд.

Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре.

Так, прогноз продаж Apple на праздничный квартал, который компания опубликовала несколько недель назад, не оправдал ожиданий инвесторов. В результате некоторые поставщики компании понизили прогнозы финансовых результатов, объяснив это слабыми продажами смартфонов.