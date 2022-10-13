Сервисы Apple интегрируют в Windows 11 и Xbox

Компания Microsoft объявила об интеграции продуктов Apple с Windows 11 и Xbox. В магазине приложений Microsoft Store появятся Apple TV и Apple Music, релиз намечен на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Microsoft.

В ближайшее время будут доступны предварительные версии для бета-тестеров. Для Xbox приложение Apple Music уже можно скачать. Кроме того, в приложение "Фотографии" интегрируется медиатека iCloud — прямо с него можно будет просмотреть все фото и видео из облачного сервиса Apple. Обновлённые "Фотографии" уже доступны участникам программы предварительной оценки на канале Dev.