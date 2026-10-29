Apple не хотела сенсорный MacBook: новый CEO раскрыл причину перемен

Почему Apple изменила позицию по сенсорным экранам?

В 2015-2016 годах бывшие руководители Apple, в частности Фил Шиллер, неоднократно заявляли о нецелесообразности сенсорных экранов в компьютерах Mac.

Главными аргументами были неудобная эргономика из-за необходимости постоянно тянуться руками к фиксированному монитору и несовпадению интерфейсов macOS и iOS.

Однако за десять лет ситуация изменилась благодаря развитию технологий.

Руководитель аппаратного направления Джонни Сруджи отметил, что ключевую роль сыграло развитие собственных процессоров Apple Silicon, новые OLED-дисплеи и изменение архитектуры систем.

Маркетолог Грег Джосвиак подчеркнул, что новое поколение профессионалов и молодых создателей контента, выросших из iPhone и iPad, ожидает от дисплеев ноутбуков именно сенсорного ввода.

По словам Джона Тернуса, Mac остается, прежде всего, устройством с косвенным вводом через клавиатуру и трекпад, однако сенсор "создает дополнительный комфорт во многих сценариях".

Технические инновации и адаптация интерфейса

Инженерам Apple пришлось решить несколько сложных технических задач для обеспечения должного уровня качества ноутбука.

Чтобы устранить качание экрана при нажатии пальцами, конструкцию шарнира MacBook Pro полностью переработали для максимальной стабилизации.

Читайте больше: OLED, Dynamic Island и ценник под 3000 долларов: Apple показала сенсорный MacBook Pro

Основные инженерные решения и обновления:

Разработка новой системы теплоотвода, чтобы дисплей не нагревался во время активного использования сенсорных жестов.

Применение антибликового покрытия, которое защищает экран от отпечатков пальцев и не требует дополнительной очистки.

Адаптация элементов macOS: при наведении пальца элементы меню расширяются, а кнопки закрытия или сворачивания окон увеличиваются для точного нажатия.

Реализация нового жеста для вызова панели Dynamic Island непосредственно на рабочий стол для быстрого доступа к подсказкам Siri и поиску Spotlight.

Интересно, что, отвечая на вопрос о возможном появлении сенсорных экранов в более доступных моделях MacBook Air или моноблоках iMac, Джон Тернус воздержался от комментариев относительно будущих продуктов.

Напомним - цена 14-дюймовой версии нового MacBook Pro начинается от 2899 долларов, а 16-дюймовой - от 3399 долларов .