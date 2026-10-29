Apple не хотіла сенсорний MacBook: новий CEO розкрив причину змін

Чому Apple змінила позицію щодо сенсорних екранів?

У 2015-2016 роках колишні керівники Apple, зокрема Філ Шиллер, неодноразово заявляли про недоцільність сенсорних екранів у комп'ютерах Mac.

Головними аргументами були незручна ергономіка через необхідність постійно тягнутися руками до фіксованого монітора та розбіжність інтерфейсів macOS і iOS.

Проте за десять років ситуація змінилася завдяки розвитку технологій.

Керівник апаратного напрямку Джоні Сруджі зазначив, що ключову роль відіграв розвиток власних процесорів Apple Silicon, нові OLED-дисплеї та зміна архітектури систем.

Маркетолог Грег Джосвіак підкреслив, що нове покоління професіоналів та молодих творців контенту, які виросли з iPhone та iPad, очікує від дисплеїв ноутбуків саме сенсорного вводу.

За словами Джона Тернуса, Mac залишається насамперед пристроєм із непрямим введенням через клавіатуру та трекпад, проте сенсор "створює додатковий комфорт у багатьох сценаріях".

Технічні інновації та адаптація інтерфейсу

Інженерам Apple довелося розв'язати кілька складних технічних завдань для забезпечення належного рівня якості лептопа.

Щоб усунути хитання екрана під час натискань пальцями, конструкцію шарніра MacBook Pro повністю переробили для максимальної стабілізації.

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Основні інженерні рішення та оновлення:

Розробка нової системи тепловідведення, щоб дисплей не нагрівався під час активного використання сенсорних жестів.

Застосування антиблікового покриття, яке захищає екран від відбитків пальців і не потребує додаткового очищення.

Адаптація елементів macOS: при наведенні пальця елементи меню розширюються, а кнопки закриття чи згортання вікон збільшуються для точного натискання.

Реалізація нового жесту для виклику панелі Dynamic Island безпосередньо на робочий стіл для швидкого доступу до підказок Siri та пошуку Spotlight.

Цікаво, що відповідаючи на запитання про можливу появу сенсорних екранів у доступніших моделях MacBook Air чи моноблоках iMac, Джон Тернус утримався від будь-яких коментарів щодо майбутніх продуктів.

Нагадаємо - ціна 14-дюймової версії нового MacBook Pro починається від 2899 доларів, а 16-дюймової - від 3399 доларів.