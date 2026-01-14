RU

Apple готовит устройство, которое может изменить рынок ИИ: названо три главных преимущества

"Умные очки" от Apple могут изменить рынок искусственного интеллекта к 2027 году (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Новый отчет Smart Analytics Global (SAG) прогнозирует стремительный рост рынка "умных" очков с поддержкой ИИ в ближайшие годы. Значительная часть этого роста, по данным аналитиков, будет обусловлена появлением Apple Glasses, которые могут получить три ключевых преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Рынок AI-очков ожидает рост

В отчете SAG говорится, что 2026 год может стать переломным для категории смарт-очков на базе ИИ. Аналитики прогнозируют увеличение продаж с 6 млн устройств в 2025 году до 20 млн в 2026 году.

Однако основное ускорение, по оценкам экспертов, начнется после выхода Apple Glasses.

"Появление Apple в 2027 году может стать точкой кардинального изменения рынка, объединив премиальный дизайн, привлекательность для пользователей и глубокую интеграцию в экосистему, что ускорит массовое распространение устройства", - отмечают аналитики SAG.

Три ключевых преимущества Apple Glasses

По данным SAG, Apple Glasses могут получить следующие сильные стороны:

  • премиальный дизайн
  • привлекательный внешний вид
  • интеграция в экосистему Apple.

Именно эти три фактора ранее обеспечили успех другому носимому устройству Apple - Apple Watch.

Отмечается, что с момента выхода умных часов команда промышленного дизайна Apple претерпела серьезные изменения: после ухода Джеффа Айва и части его давних коллег внутри компании произошло значительное обновление. Тем не менее репутация Apple в области аппаратного дизайна остается сильной.

Смартфоны останутся основным устройством

Еще один важный вывод SAG: даже в долгосрочной перспективе "умные" очки не заменят смартфоны, а будут существовать параллельно.

К 2030 году аналитики прогнозируют рост продаж смарт-очков до 75 млн устройств в год, причем с 2028 года лидерами станут модели с HUD-дисплеем.

Напомним, что Apple интегрирует Google Gemini в Siri, чтобы значительно повысить ее интеллектуальные возможности.

Также ранее стало известно, что Apple планирует выпустить сразу пять новых устройств в 2026 году.

А еще мы писали, что Apple представила собственную ИИ-модель, способную интерпретировать и редактировать изображения почти как человек.

