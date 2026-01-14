Apple готує пристрій, який може змінити ринок ШІ: названо три головні переваги

Ринок AI-окулярів очікує вибухове зростання

У звіті SAG йдеться, що 2026 рік може стати переломним для категорії смарт-окулярів на базі ШІ. Аналітики прогнозують збільшення продажів із 6 млн пристроїв у 2025 році до 20 млн у 2026 році.

Однак основне прискорення, за оцінками експертів, почнеться після виходу Apple Glasses.

"Поява Apple 2027 року може стати точкою кардинальної зміни ринку, об'єднавши преміальний дизайн, привабливість для користувачів і глибоку інтеграцію в екосистему, що прискорить масове поширення пристрою", - зазначають аналітики SAG.

Три ключові переваги Apple Glasses

За даними SAG, Apple Glasses можуть отримати такі сильні сторони:

преміальний дизайн

привабливий зовнішній вигляд

інтеграція в екосистему Apple.

Саме ці три фактори раніше забезпечили успіх іншому носимому пристрою Apple - Apple Watch.

Зазначається, що з моменту виходу розумного годинника команда промислового дизайну Apple зазнала серйозних змін: після відходу Джеффа Айва і частини його давніх колег всередині компанії відбулося значне оновлення. Проте репутація Apple у сфері апаратного дизайну залишається сильною.

Смартфони залишаться основним пристроєм

Ще один важливий висновок SAG: навіть у довгостроковій перспективі "розумні" окуляри не замінять смартфони, а існуватимуть паралельно.

До 2030 року аналітики прогнозують зростання продажів смарт-окулярів до 75 млн пристроїв на рік, причому з 2028 року лідерами стануть моделі з HUD-дисплеєм.