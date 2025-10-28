Apple готовит первый iPhone без механических кнопок: раскрыта дата анонса

Apple разрабатывает новое поколение iPhone с полностью исчезнувшими механическими кнопками. Сенсорные твердотельные кнопки могут появиться в юбилейном iPhone 2027 года, который станет самым радикальным обновлением дизайна со времен iPhone X.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.
Ранее, еще в 2022 году, сообщалось, что Apple собиралась реализовать идею “Project Bongo” - заменить механические кнопки сенсорными в моделях iPhone 15 Pro, однако проект был отменен на финальном этапе. Позже подобная разработка ожидалась в iPhone 16 Pro, но и от нее компания временно отказалась.
Весной 2025 года тот же источник заявил, что Apple не прекратила работу над гаптическими кнопками (с виброоткликом) и тестирует их не только для iPhone, но и для других устройств - iPad и Apple Watch.
По данным инсайдера, в юбилейной версии iPhone XX инженеры Apple завершили функциональные испытания новой системы.
Твердотельные кнопки заменят кнопку питания, регулятор громкости, Action Button и кнопку камеры. При этом они не будут двигаться физически, но сохранят реалистичные тактильные ощущения - благодаря виброотдаче и имитации щелчка.
Новая технология позволит:
Инсайдер предполагает, что Apple может использовать вибрационно-звуковую систему, в которой корпус или задняя панель смартфона воспроизводят звук кнопок, а алгоритмы на базе ИИ обеспечивают естественную обратную связь.
Юбилейный смартфон, по слухам, получит экран без рамок и вырезов, который плавно изгибается по всем четырем краям корпуса. Такой дизайн делает физические кнопки избыточными, а новая сенсорная система решает эту проблему, сохраняя цельный облик устройства.
Возможна и другая инновация: грани экрана смогут выполнять роль кнопок, подсвечиваясь или изменяясь в зависимости от контекста - функция, невозможная в механическом исполнении.
Пока Apple официально не подтвердила возвращение Project Bongo, однако слухи о полностью сенсорном iPhone становятся все более убедительными.
