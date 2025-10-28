Apple готує перший iPhone без механічних кнопок: розкрито дату анонса

Що відомо про нове покоління iPhone

Раніше, ще у 2022 році, повідомлялося, що Apple збиралася реалізувати ідею "Project Bongo" - замінити механічні кнопки на сенсорні в моделях iPhone 15 Pro, однак проект було скасовано на фінальному етапі. Пізніше подібна розробка очікувалася в iPhone 16 Pro, але і від неї компанія тимчасово відмовилася.

Навесні 2025 року те саме джерело заявило, що Apple не припинила роботу над гаптичними кнопками (з вібровідгуком) і тестує їх не тільки для iPhone, а й для інших пристроїв - iPad і Apple Watch.

Дизайн і технологія

За даними інсайдера, у ювілейній версії iPhone XX інженери Apple завершили функціональні випробування нової системи.

Твердотільні кнопки замінять кнопку живлення, регулятор гучності, Action Button і кнопку камери. При цьому вони не рухатимуться фізично, але збережуть реалістичні тактильні відчуття - завдяки вібровіддачі та імітації клацання.

Нова технологія дасть змогу:

знизити знос деталей

розрізняти легке і сильне натискання для різних дій

інтегрувати кнопки в корпус пристрою без видимих розрізів.

Інсайдер припускає, що Apple може використовувати вібраційно-звукову систему, в якій корпус або задня панель смартфона відтворюють звук кнопок, а алгоритми на базі ШІ забезпечують природний зворотний зв'язок.

iPhone як "моноліт зі скла"

Ювілейний смартфон, за чутками, отримає екран без рамок і вирізів, який плавно згинається по всіх чотирьох краях корпусу. Такий дизайн робить фізичні кнопки надлишковими, а нова сенсорна система вирішує цю проблему, зберігаючи цілісний вигляд пристрою.

Можлива й інша інновація: грані екрана зможуть виконувати роль кнопок, підсвічуючись або змінюючись залежно від контексту - функція, неможлива в механічному виконанні.

Поки що Apple офіційно не підтвердила повернення Project Bongo, проте чутки про повністю сенсорний iPhone стають дедалі переконливішими.