Apple готовит масштабное обновление iPhone на три года вперед: что ждет пользователей

Новая эра iPhone

Сегодняшние iPhone отличаются от моделей пятилетней давности разве что цветами и формой камерного блока. Существенных изменений в дизайне не было - Apple делала ставку на обновление "начинки" и улучшение камер. Но эпоха мелких апдейтов подходит к концу.

Впервые компания готовит три года подряд масштабных редизайнов. Уже этой осенью Apple представит iPhone Air - тонкую и легкую модель, которая заменит iPhone 16 Plus. Как и в случае с MacBook Air, будут компромиссы: слабее батарея, только одна основная камера и отсутствие слота для SIM-карты.

Помимо Air выйдут iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Внешне они будут похожи на линейку iPhone 16, но получат обновленный дизайн задней панели и новую камеру у Pro-версий. iPhone Air выйдет в голубом цвете, а Pro-модели - в том числе в оранжевом.

2026: первый складной iPhone

Главным событием станет 2026 год, когда Apple выпустит свой первый складной iPhone с кодовым именем V68. Устройство будет раскрываться "как книга", получит четыре камеры, встроенный Touch ID вместо Face ID и новый модем Apple C2 без поддержки физических SIM-карт.

Apple также изменила технологию дисплея: вместо on-cell (сенсорные датчики на ячейках) компания решила использовать in-cell-экраны (сенсорный экран на ячейках), что позволит уменьшить заметность складки и улучшить точность сенсора.

2027: юбилейный "iPhone 20"

На 20-летие бренда Apple представит iPhone 20 с изогнутым стеклянным корпусом по периметру. Это будет отход от привычного "плоского" дизайна последних лет и шаг к новой концепции интерфейсов Liquid Glass.

Помимо iPhone, у Apple на осень запланирован целый ряд обновлений, хотя большинство из них будут скорее эволюционными, чем революционными.

Компания готовит новые версии Apple Watch, ускоренные гарнитуры Vision Pro и iPad Pro с процессором M5. Ожидаются также AirPods Pro с поддержкой мониторинга сердечного ритма, обновленные HomePod mini и Apple TV.

В 2025 году Apple выпустит доступный iPhone 17e, новые бюджетные iPad и обновленные iPad Air, а также ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air с чипом M5. Кроме того, компания работает над крупными аксессуарами для Mac, включая новый внешний дисплей.

Наконец, на рынок выйдет давно ожидаемый HomePod с экраном, который позволит Apple напрямую конкурировать с Amazon и Google на рынке умных колонок. Устройство будет работать на новой операционной системе под названием Charismatic, ориентированной на управление "умным домом".

Дальнейшие планы Apple

На горизонте у компании и более амбициозные продукты: "умные" очки без дисплея, настольный робот, облегченная версия гарнитуры Vision, AirPods с камерами, складной iPad гигантского формата, гибрид Mac и планшета, а также собственная система домашних камер безопасности

Но ключевой акцент для Apple остается неизменным: iPhone остается главным продуктом компании, и именно вокруг него строится вся стратегия.

Услуги Apple и кадровые потери

Apple продолжает активно развивать сегмент сервисов, который уже стал самым быстрорастущим и прибыльным направлением компании после iPhone. App Store, Apple Music и AppleCare приносят Apple около 100 млрд долларов в год.

Однако у компании есть сложности: регулирующие органы ограничивают возможности App Store, а наиболее доходный источник - покупки внутри приложений - подвергается ограничениям в США.

Кроме того, под вопросом может оказаться соглашение с Google по поиску, которое приносит Apple около 20 млрд долларов в год. В сумме это ставит под угрозу почти 40% доходов от сервисов.

Apple ищет решения: например, изменение комиссий App Store, чтобы разработчики не переходили на внешние платежи, а также возможная замена поискового соглашения.

Новые платные предложения

В июле компания запустила AppleCare One (20 долларов в месяц), покрывающий три устройства. По сути, это "дополнительный доход" для Apple, ведь покупатели обычно обновляют устройства ежегодно и почти не используют план.

Недавно подорожал Apple TV+ - с 9,99 до 12,99 долларов. Сервис все еще дешевле конкурентов, но ценник становится заметнее, особенно при ограниченном каталоге контента.

В 2025 году ожидается запуск платной версии Apple Health+ - AI-тренера по здоровью с планами питания и медицинскими рекомендациями.

Siri и партнерство с AI

Apple рассматривает возможность использования внешних моделей AI для Siri. На столе два пути: продолжать использовать собственные Apple Foundation Models или подключиться к стороннему провайдеру.

Компания ведет переговоры с Google, Anthropic и OpenAI. Anthropic уже интегрирована во внутренние инструменты Apple, включая кастомную версию Xcode, а с Google обсуждается адаптация AI-модели Gemini для серверов Apple. Итог решения пока не ясен, но понятно, что Apple серьезно рассматривает внешний вариант.

Уходы топ-специалистов

Apple теряет ключевых сотрудников в области AI. На прошлой неделе компанию покинул Фрэнк Чу, директор инфраструктуры AI, ответственный за обучение и работу внутренних моделей, включая поисковые решения. За последние два месяца это уже шестой специалист, ушедший в Meta.

Причины - сочетание сложностей Apple в AI, обсуждений сторонних моделей для Siri и привлекательных условий работы в Meta. Потери специалистов создают дополнительные вызовы для компании в этой сфере.