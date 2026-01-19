Apple добавит OLED-дисплеи в эти популярные устройства: названы сроки

Apple планирует оснастить ряд своих устройств OLED-дисплеями в период с 2026 по 2028 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание MacRumors .

Что известно

Обновление затронет iPad mini, MacBook Pro, iPad Air, iMac и MacBook Air.

Ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg писал, что iPad mini и MacBook Pro могут получить OLED-экраны уже в этом году. В то же время, по его оценкам, MacBook Air перейдет на эту технологию не раньше 2028 года.

Ожидается, что новый iPad Air выйдет в этом году, однако, как уточняет Гурман, модель сохранит LCD-дисплей. Переход на OLED запланирован лишь для следующего поколения устройства - не ранее 2027 года.

В прошлом месяце южнокорейское издание The Elec сообщило, что Apple рассматривает возможность выпуска 24-дюймового iMac с OLED-экраном в 2027-2028 годах.

Ориентировочные сроки перехода устройств Apple на OLED-дисплеи:

iPad mini: 2026

MacBook Pro: конец 2026 или 2027

iPad Air: 2027

iMac: 2027 или 2028

MacBook Air: 2028.

OLED-дисплеи обеспечивают более высокое качество изображения по сравнению с LCD - в частности, благодаря более насыщенным цветам, высокому контрасту и отображению "настоящего" черного.

На сегодняшний день OLED-дисплеи уже используются во всех новых моделях iPhone, Apple Watch и iPad Pro. В AR-гарнитуре Apple Vision Pro применяются micro-OLED панели.