Apple анонсувала нову версію iOS

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У новій версії iOS з'явиться темний режим

Американська компанія Apple під час конференції для розробників WWDC анонсувала нову версію iOS 13, в якій з'явиться темний режим. Про це повідомляє Тһе verge

Повідомляється, що в новій версії iOS покращена продуктивність. Зокрема, додатки запускаються в два рази швидше, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше. Також Apple оновила власну клавіатуру, додавши в неї свайпи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в новій концепції Apple основним завданням стане зробити щоб пристрої компанії стали більш автономними. Наприклад, Apple Watch повинні стати більш незалежними від iPhone і iPad.

Також повідомлялося, що в компанії планують запустити три нові програми для Mac - Music TV і Podcasts. Вони повинні будуть замінити медіаплеєр iTunes, який виконує всі ці функції протягом 20 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Forbes назвав Apple найдорожчим брендом світу. Вартість бренду в 2019 році становить 205,5 млн доларів, що на 12% більше, ніж у 2018 році, таким чином бренд став першим в історії, за який доведеться заплатити більше 200 млн доларів. Apple лідирує в рейтингу вже дев'ятий раз поспіль.