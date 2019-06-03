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Apple анонсировала новую версию iOS

Новости » Телеком & IT    03.06.2019 - 20:11
Apple анонсировала новую версию iOS
Фото (twitter.com/_inside/)

В новой версии iOS появится темный режим

Американская компания Apple во время конференции для разработчиков WWDC анонсировала новую версию iOS 13, в которой появится темный режим. Об этом сообщает Тhe verge

Сообщается, что в новой версии iOS улучшена производительность. В частности, приложения запускаются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее. Также Apple обновила собственную клавиатуру, добавив в нее свайпы.

Напомним, ранее сообщалось, что в новой концепции Apple основной задачей станет сделать чтобы устройства компании стали более автономными. Например, часы Apple Watch должны стать более независимыми от iPhone и iPad.

Также сообщалось, что в компании планируют запустить три новых приложения для Mac - Music, TV и Podcasts. Они должны будут заменить медиаплеер iTunes, который выполняет все эти функции на протяжении 20 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Forbes назвал Apple самым дорогим брендом мира. Стоимость бренда в 2019 году составляет в 205,5 млн долларов, что на 12% больше, чем в 2018 году, таким образом бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше 200 млн долларов. Apple лидирует в рейтинге уже девятый раз подряд.

 

Apple планирует заменить iTunes, - Bloomberg Forbes назвал Apple самым дорогим брендом мира
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