Apple анонсировала новую версию iOS

Фото (twitter.com/_inside/)

В новой версии iOS появится темный режим

Американская компания Apple во время конференции для разработчиков WWDC анонсировала новую версию iOS 13, в которой появится темный режим. Об этом сообщает Тhe verge

Сообщается, что в новой версии iOS улучшена производительность. В частности, приложения запускаются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее. Также Apple обновила собственную клавиатуру, добавив в нее свайпы.

Напомним, ранее сообщалось, что в новой концепции Apple основной задачей станет сделать чтобы устройства компании стали более автономными. Например, часы Apple Watch должны стать более независимыми от iPhone и iPad.

Также сообщалось, что в компании планируют запустить три новых приложения для Mac - Music, TV и Podcasts. Они должны будут заменить медиаплеер iTunes, который выполняет все эти функции на протяжении 20 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Forbes назвал Apple самым дорогим брендом мира. Стоимость бренда в 2019 году составляет в 205,5 млн долларов, что на 12% больше, чем в 2018 году, таким образом бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше 200 млн долларов. Apple лидирует в рейтинге уже девятый раз подряд.