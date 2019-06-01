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Apple планує замінити iTunes, - Bloomberg

Новини » Телеком & IT    01.06.2019 - 12:50
Apple планує замінити iTunes, - Bloomberg
Ілюстративне фото (flickr.com Andy)

iTunes може бути замінений трьома різними застосунками

У понеділок, 3 червня, в Каліфорнії повинна пройти всесвітня конференція розробників на платформі Apple - Worldwide Developers Conference, де гендиректор компанії Тім Кук та інші керівники представлять доповіді про оновлення операційних систем і новий підхід компанії до додатків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними співрозмовників агентства, у новій концепції Apple основним завданням стане зробити щоб пристрої компанії стали більш автономними. Наприклад, Apple Watch повинні стати більш незалежними від iPhone і iPad.

Також, джерела агентства розповіли, що в компанії планують запустити три нові програми для Mac - Music, TV і Podcasts. Вони повинні будуть замінити медіаплеєр iTunes, який виконує всі ці функції протягом 20 років.

Це повинно стати новою стратегією компанії щодо медіа-додатків на iPhone і iPad.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Forbes назвав Apple найдорожчим брендом світу. Вартість бренду в 2019 році становить 205,5 млн доларів, що на 12% більше, ніж у 2018 році, таким чином бренд став першим в історії, за який доведеться заплатити більше 200 млн доларів. Apple лідирує в рейтингу вже дев'ятий раз поспіль.

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