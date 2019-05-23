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Forbes назвав Apple найдорожчим брендом світу

Новини » Телеком & IT    23.05.2019 - 13:17
Forbes назвав Apple найдорожчим брендом світу
Фото: Apple (Pixabey)

Вартість бренду складає на сьогодні 2005,5 млн доларів

Бренд Apple зайняв першу позицію в рейтингу найбільш долрогих брендів світу за версією журналу Forbes. Вартість бренду в 2019 році становить 205,5 млн доларів, передає РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Наголошується, що ця сума на 12% більше, ніж у 2018 році. Таким чином бренд став першим в історії, за який доведеться заплатити більше 200 млн доларів. Apple лідирує в рейтингу вже дев'ятий раз поспіль.

У цілому, технологічні компанії займають перші п'ять сходинок. Зокрема, другим у списку йде Google (167,7 млн доларів - на 27% більше показників 2018 року). На третьому місці Microsoft (125,3 млн доларів - зростання 20%). Замикають топ-5 Amazon (97 млн доларів) і Facebook (88,9 млн доларів).

У десятці рейтингу також опинилися Coca-Cola (59,2 млн доларів) і McDonald's (десяте місце, 43,8 млн доларів).

Бренд Hyundai подешевшав на 8%, проте большевсех постраждала шведська роздрібна мережа H&M падіння на 12% (11,5 млн доларів).

Нагадаємо, Американська корпорація Apple в I кварталі 2019 отримала на 5% менше доходів, ніж у минулому році, а виручка від продажу iPhone скоротилася на 5 млрд доларів.

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