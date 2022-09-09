АПЛ перенесла тур чемпіонату Англії через смерть Єлизавети ІІ

Прийдешній тур англійської Прем'єр-ліги не відбудеться в найближчі вихідні. Організатори змагань вирішили перенести матчі через жалобу за британською королевою Єлизаветою ІІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Елітний англійський дивізіон переносить поєдинки на знак пошани монархії. Клуби АПЛ провели спеціальну зустріч для ухвалення рішень.

"Ми та наші клуби хотіли б віддати належне довгому й непохитному служіння Її Величності нашій країні. Це надзвичайно сумний час не лише для нації, а й для мільйонів людей у всьому світі, які захоплювалися нею, і ми приєднуємося до всіх, хто сумує по її смерті", – заявив виконавчий директор Прем'єр-ліги Мастерс.

Представники АПЛ перенесли 9 матчів чемпіонату в суботу та неділю. Також нову дату шукатимуть запланованому на понеділок поєдинку "Лідс" – "Ноттінгем Форест". Прем'єр-ліга пообіцяла надалі інформувати про нові рішення у час трауру.

Напередодні Єлизавета ІІ померла на 97-му році свого життя. Британська королева відійшла у вічність у сімейному колі в замку Балморал на північному сході Шотландії. Престол посяде принц Чарльз.