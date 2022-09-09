АПЛ перенесла тур чемпионата Англии из-за смерти Елизаветы II
Грядущий тур английской Премьер-лиги не состоится в ближайшие выходные. Организаторы соревнований решили перенести матчи из-за траура по британской королевой Елизавете II.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.
Элитный английский дивизион переносит поединки в знак уважения к монархии. Клубы АПЛ провели специальную встречу по принятию решений.
"Мы и наши клубы хотели бы воздать должное долгому и непоколебимому служению Ее Величества нашей стране. Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей во всем мире, которые восхищались ею, и мы присоединяемся ко всем, кто грустит после ее смерти", – заявил исполнительный директор Премьер-лиги Мастерс.
Представители АПЛ перенесли 9 матчей чемпионата в субботу и воскресенье. Также новую дату будут искать запланированному на понедельник поединку "Лидс" – "Ноттингем Форест". Премьер-лига пообещала в дальнейшем информировать о новых решениях во время траура.
Накануне Елизавета II скончалась на 97-м году своей жизни. Британская королева отошла в вечность в семейном кругу в замке Балморал на северо-востоке Шотландии. Престол займет принц Чарльз.
As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.— Premier League (@premierleague) September 9, 2022
К слову, королева Елизавета II запустила процесс передачи полномочий Чарльзу прошлым летом.
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