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АПЛ перенесла тур чемпионата Англии из-за смерти Елизаветы II

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Лондон, Пятница 09 сентября 2022 14:01
АПЛ перенесла тур чемпионата Англии из-за смерти Елизаветы II Фото: 7-й тур английской Премьер-лиги сыграют позже (facebook.com/premierleague)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий тур английской Премьер-лиги не состоится в ближайшие выходные. Организаторы соревнований решили перенести матчи из-за траура по британской королевой Елизавете II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Элитный английский дивизион переносит поединки в знак уважения к монархии. Клубы АПЛ провели специальную встречу по принятию решений.

"Мы и наши клубы хотели бы воздать должное долгому и непоколебимому служению Ее Величества нашей стране. Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей во всем мире, которые восхищались ею, и мы присоединяемся ко всем, кто грустит после ее смерти", – заявил исполнительный директор Премьер-лиги Мастерс.

Представители АПЛ перенесли 9 матчей чемпионата в субботу и воскресенье. Также новую дату будут искать запланированному на понедельник поединку "Лидс" – "Ноттингем Форест". Премьер-лига пообещала в дальнейшем информировать о новых решениях во время траура.

Накануне Елизавета II скончалась на 97-м году своей жизни. Британская королева отошла в вечность в семейном кругу в замке Балморал на северо-востоке Шотландии. Престол займет принц Чарльз.

К слову, королева Елизавета II запустила процесс передачи полномочий Чарльзу прошлым летом.

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