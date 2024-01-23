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Апелляционный суд оставил Мазепу под стражей, однако существенно снизил залог

Фото: Игорь Мазепа (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Киевский апелляционный суд сегодня, 23 января, оставил украинского бизнесмена Игоря Мазепу под стражей, однако существенно уменьшил размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Киевский апелляционный суд во время приговора частично удовлетворил жалобу адвокатов Мазепы.

Бизнесмена оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, однако уменьшили залог с почти 350 млн гривен до 21 млн гривен.

Подача апелляции

В ответ на приговор суда прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы. Первый просил увеличить размер залога до 700 млн. гривен, а защита - отменить постановление Печерского суда.

На вопрос судей о том, чем обоснован размер залога, о котором просит обвинение, прокурор ответил, что учтены риски и состояние подозреваемого.

Дело Мазепы

Напомним, 18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украино-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Позже в компании Concorde Capital уточнили, что бизнесмен хотел уехать из страны, чтобы попасть на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Его решили поместить под арест. Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля.

Мазепа подозревается в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра. Один из сотрудников Госгеокадастра был арестован еще в прошлом месяце, сообщили источники РБК-Украина.

Также 19 января арестовали еще двух фигурантов дела.

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