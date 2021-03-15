Мін'юст оскаржив скасування нового правопису

Як пояснили в міністерстві, уряд відповідно до норм законодавства наділений повноваженням на забезпечення проведення державної політики у сфері функціонування держмови. Однак суддя ОАСК вирішив, що Кабмін не мав повноважень приймати новий правопис.

"Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції... При прийнятті постанови щодо правопису, Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції", - заявили у Мін'юсті.

У міністерстві додали, що позивачі у справі щодо правопису "не навели жодних доказів" того, що цією постановою були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.