Мін'юст допускає програш апеляції щодо нового правопису. Ймовірність 70%
Апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування нового українського правопису з великою часткою ймовірності буде програна. Але його все одно заново перезатвердять.
Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив міністр юстиції Денис Малюська.
За його словами, рішення апеляційної інстанції може бути навесні.
"Я думаю, з імовірністю 70% на 30%, що ми апеляцію програємо. Але це не означає, що правопис не буде повернуто", - зазначив Малюська.
Він також зазначив, що профільне Національне агентство готується перезатвердити новий правопис вже своїм рішенням. Оскільки суд скасував його тільки через те, що правопис затвердив Кабінет міністрів з перевищенням своїх повноважень.
"Тим не менш, план уряду, що правопис залишиться. Як це буде - за рішенням суду або через переутвердження та винесення нового акта - це вже інше питання, скоріше технічне", - додав Малюська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий український правопис точно буде чинним до ЗНО-2021. Тому майбутнім абітурієнтам не варто хвилюватися про те, за якими правилами буде складатися тестування з української мови.
Нова редакція українського правопису набула чинності на початку червня 2019 року. За цими правилами, наприклад, слова з анти-, віце-, екс-, контр - пишуться разом: антивірус, віцепрем'єр, експрезидент, контрудар (раніше писалося через дефіс).