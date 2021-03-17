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Мін'юст допускає програш апеляції щодо нового правопису. Ймовірність 70%

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 13:12
Мін'юст допускає програш апеляції щодо нового правопису. Ймовірність 70% Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування нового українського правопису з великою часткою ймовірності буде програна. Але його все одно заново перезатвердять.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, рішення апеляційної інстанції може бути навесні.

"Я думаю, з імовірністю 70% на 30%, що ми апеляцію програємо. Але це не означає, що правопис не буде повернуто", - зазначив Малюська.

Він також зазначив, що профільне Національне агентство готується перезатвердити новий правопис вже своїм рішенням. Оскільки суд скасував його тільки через те, що правопис затвердив Кабінет міністрів з перевищенням своїх повноважень.

"Тим не менш, план уряду, що правопис залишиться. Як це буде - за рішенням суду або через переутвердження та винесення нового акта - це вже інше питання, скоріше технічне", - додав Малюська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий український правопис точно буде чинним до ЗНО-2021. Тому майбутнім абітурієнтам не варто хвилюватися про те, за якими правилами буде складатися тестування з української мови.

Нова редакція українського правопису набула чинності на початку червня 2019 року. За цими правилами, наприклад, слова з анти-, віце-, екс-, контр - пишуться разом: антивірус, віцепрем'єр, експрезидент, контрудар (раніше писалося через дефіс).

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